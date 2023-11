El Bolsón: podría suspenderse la Fiesta del Lúpulo 2024

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, adelantó este martes que podría suspenderse la edición 2024 de la Fiesta Nacional del Lúpulo ya que el municipio no podría afrontar el gran costo de los espectáculos.

“Estamos viendo opciones y alternativas, pero realmente no le logramos encontrar la vuelta al elevado costo que tiene la parte artística, la parte del sonido del escenario, todas las cuestiones que tienen que ver con el armado de una gran fiesta popular», dijo Pogliano en diálogo con Noticias del Bolson.

«En un momento económico complejo, de una situación que se prevé de ajuste hacia adelante y más aún en los primeros meses, la verdad que estamos en una situación de no poder decir que se hace la Fiesta del Lúpulo. Tampoco podemos decir a ciencia cierta que está suspendida, pero tenemos un 90% de posibilidades que no se realice este año”, sostuvo el intendente.

El mandatario aseguró que el costo total de la Fiesta local rondaría los 550 millones de pesos, por lo que su realización se encuentra en peligro. En ese sentido, expresó que bajar el nivel del evento no es una opción. «Nosotros no podemos bajar el nivel que hoy tiene la Fiesta Nacional del lúpulo, por lo tanto estamos más cerca de la suspensión que de hacer algo que no esté a la altura del requerimiento de El Bolsón”.