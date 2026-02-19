Tren Patagónico recuperó un motor clave que se reincorpora al servicio

En el marco del proceso de fortalecimiento del sistema ferroviario provincial que impulsa el Gobierno de Río Negro, Tren Patagónico recibió en sus talleres de San Antonio Oeste el motor completamente reparado y recalificado que será reinstalado en la locomotora GT22 9073, una de las unidades principales del servicio de pasajeros que conecta Viedma con San Carlos de Bariloche.

El motor fue sometido a un proceso integral de mantenimiento en talleres externos especializados, donde se realizó su desarme completo, recalificación técnica y sustitución de los componentes desgastados, garantizando condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad operativa.

Su llegada representa un paso clave en el plan de recuperación y fortalecimiento del parque tractivo provincial, que permitirá avanzar ahora en las tareas de instalación en la locomotora y pruebas técnicas finales en los talleres de San Antonio Oeste, con el objetivo de reincorporar la unidad al servicio regular.

Este avance responde a una decisión estratégica del Gobierno provincial, con el acompañamiento del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la gestión sostenida de Tren Patagónico, fortaleciendo sus capacidades operativas y consolidando un sistema ferroviario propio, clave para el desarrollo productivo, turístico y la integración territorial de Río Negro.

