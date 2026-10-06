La Policía de Río Negro capacitó a aspirantes en identificación de automotores

La Policía de Río Negro desarrolló el taller “Identificación de Automotores, Documentología y Maniobras Delictivas”, destinado a aspirantes de las Escuelas de Suboficiales y Agentes de Sierra Grande, Los Menucos, Cipolletti y Bariloche. La capacitación permitió incorporar y aplicar técnicas de identificación vehicular, análisis documental y detección de posibles maniobras delictivas.

La capacitación se desarolló del 14 de septiembre al 2 de octubre y estuvo a cargo de integrantes del Departamento Sustracción Automotores, dependiente de la Dirección General de Toxicomanías y Leyes Especiales, combinando instancias teóricas con prácticas en terreno.

Los disertantes fueron la Jefa del Departamento, Subcomisario Ayelén Núñez; la Sargento Primero Belén Gallardo; el Cabo Primero Sebastián Ursino junto al agente Nicolás Bronzetti.

Las prácticas se llevaron adelante en Sierra Grande, en el establecimiento de formación. En Los Menucos, en el predio judicial junto al Cuerpo de Seguridad Vial. En Cipolletti, en el predio judicial, y en Bariloche en el predio judicial y la Planta de Verificación del Automotor.

La propuesta permitió fortalecer la formación de los aspirantes a través del contacto directo con vehículos, documentación y procedimientos de verificación, incorporando herramientas concretas para su futuro desempeño profesional.