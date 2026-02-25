El IPAP inicia ciclo lectivo con más formación y articulación universitaria

El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) delineó los principales ejes que marcarán el inicio del ciclo lectivo 2026, consolidando a la formación como una herramienta estratégica para fortalecer la gestión pública en Río Negro.

En este sentido, la Presidenta del organismo, Juana Benítez, informó que la inscripción a materias se realizará del 2 al 6 de marzo, mientras que el inicio de la cursada está previsto para el 9 de marzo, dando comienzo a un nuevo año académico para miles de agentes públicos de la provincia.

Actualmente, el IPAP cuenta con una comunidad educativa de más de 12.000 estudiantes en todo el territorio provincial, lo que refleja el alcance y la importancia de su propuesta formativa.

“El proceso de modernización que viene desarrollando el Instituto permite que las y los alumnos puedan cursar de manera virtual, incluso desde sus teléfonos celulares, garantizando accesibilidad, igualdad de oportunidades y evitando que las distancias geográficas o las condiciones laborales se conviertan en obstáculos para la formación”, destacó Benítez.

Otro de los ejes destacados fue la articulación con el sistema universitario a través del convenio con la Universidad de Flores, que habilita a egresados de las tecnicaturas en Recursos Humanos, Capital Humano, Gestión Pública, Gestión Administrativa y Seguridad e Higiene a acceder a ciclos complementarios de grado, con altos descuentos que alcanzan el 70% en la matrícula y el 60% en la cuota mensual.

Asimismo, Benítez remarcó la importancia de la capacitación interna que se realizará el viernes 27 de febrero, destinada a agentes del IPAP. Esta instancia forma parte de una decisión estratégica de fortalecimiento institucional, donde el Instituto también se capacita desde adentro para seguir garantizando propuestas formativas de calidad al conjunto de la administración pública provincial.

De esta manera, el IPAP reafirma una política educativa integral que combina acceso, modernización, articulación académica y formación continua, preparando a las y los trabajadores del Estado para los desafíos actuales y futuros, y fortaleciendo un Estado rionegrino con mayor capacidad de respuesta y proyección.