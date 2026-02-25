Estafas virtuales: Río Negro refuerza la prevención

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro puso en marcha una campaña de prevención que busca frenar el avance de los fraudes virtuales. El mensaje es contundente: cuidar los datos personales es la primera defensa contra el delito digital.

Cada día, en ciudades grandes y pueblos pequeños, personas de todas las edades reciben llamadas falsas, mensajes alarmantes y enlaces peligrosos. Por eso, la campaña insiste en un punto clave: no compartir claves, tokens ni números de tarjeta. Esa información es el blanco preferido de los estafadores.

Además, se advierte sobre las maniobras que buscan generar urgencia. Ante un pedido extraño de transferencias inmediatas, la respuesta debe ser firme: cortar la comunicación y acudir a los canales oficiales.

La campaña también subraya la importancia de verificar la identidad de quienes ofrecen servicios o productos. Confirmar datos en sitios oficiales y buscar referencias son pasos simples que evitan pérdidas económicas y frustraciones.

Otro frente de batalla está en los enlaces sospechosos. No hacer clic en mensajes que prometen beneficios extraordinarios es una regla que salva a miles de usuarios. Un solo clic puede abrir la puerta al robo de información.

La vigilancia sobre las cuentas bancarias es otro escudo. Revisar movimientos con frecuencia y actuar rápido ante débitos no reconocidos permite frenar maniobras delictivas antes de que se multipliquen.

El último paso, decisivo: denunciar de inmediato

Cuanto antes se radique la denuncia en la fiscalía o cualquier comisaría, más oportunidades habrá de rastrear a los responsables y bloquear nuevas operaciones. Reunir pruebas como capturas de pantalla, correos, números de teléfono, fundamentales para fortalecer la investigación y acelerar la respuesta.

Con esta campaña, Río Negro pretende instalar en los vecinos que la seguridad digital está al alcance de todos. Adoptar hábitos simples, desconfiar de lo sospechoso y actuar con rapidez son las claves para enfrentar un problema que afecta a miles de personas a diario.