Pilcaniyeu se prepara para la Semana del Estudiante 2025

La Municipalidad de Pilcaniyeu se encuentra organizando una nueva edición de la Semana del Estudiante 2025, que dará inicio el lunes 15 de septiembre, con una variada agenda de competencias, juegos y propuestas recreativas destinadas a las y los jóvenes de la localidad.

Requisitos para la conformación de los equipos

5 integrantes mujeres y 5 integrantes varones.

3 suplentes.

1 capitán o capitana.

El/la capitán/a será responsable de presentar la lista completa del equipo, consignando nombre y apellido de cada uno de los integrantes, requisito indispensable para formalizar la inscripción.

Asimismo, se informa que los primeros dos equipos en registrarse obtendrán puntaje adicional en las competencias.

Inscripción

Las inscripciones deberán realizarse en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad.

La Semana del Estudiante representa un espacio de encuentro, integración y recreación para la juventud de Pilcaniyeu, reafirmando el compromiso del municipio con el acompañamiento y fortalecimiento de las actividades culturales, deportivas y sociales de la comunidad.