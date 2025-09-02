Provincia

Río Negro garantiza el acceso a lotes con servicios a más de 1900 familias

Ricardo Manrique 17 horas ago

A través del programa “Río Negro Suelo Urbano”, 1912 familias rionegrinas pueden empezar a proyectar su casa propia. La inversión provincial será superior a $5.466 millones. Además, 730 lotes están en proyecto de obra.

Este plan del IPPV realiza las obras de infraestructura básica para acceder a tierra con servicios, financiadas en forma muy accesible, con el fin de garantizar soluciones habitacionales.

En este aspecto, es clave el trabajo conjunto con municipios y organizaciones intermedias, quienes en muchos casos proporcionan los terrenos para las familias.

“Esta decisión del Estado Provincial de hacer obra pública, permite que muchas familias rionegrinas accedan a un lote con servicios a valores accesibles, con recursos de los rionegrinos invertidos en la búsqueda de soluciones para lograr derechos constitucionales, como son el suelo y la vivienda”, enfatizó el Interventor del IPPV, Mariano Lavin.

Suelo Urbano, una realidad

Desde 2024, IPPV llevó infraestructura a 952 lotes, invirtiendo más de  $1.610 millones. Las obras se realizaron en 176 lotes de Catriel, 333 de Fernández Oro, 193 de Cipolletti, 36 de Valcheta, 14 de Ingeniero Jacobacci y 311 de Cinco Saltos.

Actualmente, están en ejecución con distintos grados de avance, obras en 582 lotes: 232 de Choele Choel, 232 de San Antonio Oeste, 60 de Sierra Grande, 36 de Cervantes y 22 de Aguada de Guerra. La inversión provincial supera los $1.416 millones

Además, recientemente se realizó la licitación para dotar de infraestructura a 130 lotes de Cinco Saltos. A su vez, esta semana se abrirán los sobres para 189 de Bariloche y a mitad de mes sucederá lo mismo con 59 de Sierra Grande. El presupuesto oficial de los trabajos para estos 378 lotes asciende a $2.401 millones.

También vale mencionar que el IPPV tiene en proyecto de obra a 730 lotes en distintas localidades. Son 220 en Villa Regina, 153 en Cipolletti, 96 en Mainqué, 72 en Fernández Oro, 66 en Contralmirante Cordero, 46 en Guardia Mitre, 45 en Dina Huapi y 32 en General Roca.

