El Ente financio los trabajos de profundización de jagüeles en Comallo y Laguna Blanca

Ricardo Manrique 19 horas ago

Con financiación del Ente de Desarrollo de la Región Sur, se llevaron adelante tareas de profundización de jagüeles en la zona de Comallo y Laguna Blanca, brindando una solución concreta a la problemática de agua que afectaba a cinco productores locales.

Los trabajos incluyeron el calzado y la colocación de anillos, materiales que fueron aportados por el Ente. Gracias a estas intervenciones, en todos los casos se logró obtener agua apta para el consumo personal y para los animales.

La Comisionada de Laguna Blanca, Margarita Varnes, destacó la importancia de las acciones:

“Los trabajos se hicieron en campos de cinco productores en los que ya no había agua. En total fueron 12 metros de profundización, y tanto los materiales como la mano de obra se solventaron a través de un ANR.”

Estas acciones forman parte de las políticas de acompañamiento y fortalecimiento productivo que impulsa el Ente Región Sur, orientadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las familias rurales.

