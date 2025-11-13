Jacobacci Noticia del día Regionales

“Movernos en Familia” paso por Jacobacci

Ricardo Manrique 19 horas ago

El programa de encuentros comunitarios que genera reencuentro y juego entre estudiantes de 1° a 3° grado y sus familias, convocó a las escuelas N° 17, N° 134, N° 326 y N° 356 a una jornada de mucha energia y alegria en el gimnasio municipal, comandada por el profesor Carlos Godoy en “Movernos en familia”.

“Estudiantes más felices y saludables” es la misiva que promueve esta actividad conjunta del Ministerio de Educación, mediante la dirección de Educación Fisica, Artística, Deporte, Cultura y Clubes Escolares y la secretaria de Deportes de Rio Negro, que contó con el acompañamiento del Municipio Jacobacci.

Las secretarias de Gobierno, Karina Perdomo; de Hacienda Idelma Catrin, y Alejandra Antual del equipo de Desarrollo Humano, y el personal del gimnasio, y los referentes del Consejo Escolar Zona Sur 1, encabezado por la profesora Luna Trincheri, participaron de Movernos en familia.

Así, Jacobacci se sumó a las localidades que ya disfrutaron de la experiencia recreativa donde estudiantes, docentes y familias conectan la salud física y emocional, sin dispositivos y en pleno bienestar.

Next Post

Los Menucos Regionales

Jornadas de Educación Vial en Los Menucos

jue Nov 13 , 2025
Durante los días 12, 13 y 14 de noviembre, se lleva a cabo en Los Menucos una Jornada de Educación Vial organizada en conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro. La propuesta está destinada a estudiantes del Primer Ciclo […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias