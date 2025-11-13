“Movernos en Familia” paso por Jacobacci

El programa de encuentros comunitarios que genera reencuentro y juego entre estudiantes de 1° a 3° grado y sus familias, convocó a las escuelas N° 17, N° 134, N° 326 y N° 356 a una jornada de mucha energia y alegria en el gimnasio municipal, comandada por el profesor Carlos Godoy en “Movernos en familia”.

“Estudiantes más felices y saludables” es la misiva que promueve esta actividad conjunta del Ministerio de Educación, mediante la dirección de Educación Fisica, Artística, Deporte, Cultura y Clubes Escolares y la secretaria de Deportes de Rio Negro, que contó con el acompañamiento del Municipio Jacobacci.

Las secretarias de Gobierno, Karina Perdomo; de Hacienda Idelma Catrin, y Alejandra Antual del equipo de Desarrollo Humano, y el personal del gimnasio, y los referentes del Consejo Escolar Zona Sur 1, encabezado por la profesora Luna Trincheri, participaron de Movernos en familia.

Así, Jacobacci se sumó a las localidades que ya disfrutaron de la experiencia recreativa donde estudiantes, docentes y familias conectan la salud física y emocional, sin dispositivos y en pleno bienestar.