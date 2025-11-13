Turismo y Salud garantizan el buen estado de los hospedajes turísticos

Mediante un trabajo conjunto, Turismo y Salud de Río Negro llevaron adelante la inspección y entregas de habilitaciones en natatorios y establecimientos turísticos de Las Grutas, con el objetivo de garantizar prestaciones de calidad para las y los turistas de cara a la temporada de verano.

En este contexto, se realizó una jornada destinada a supervisar y fortalecer los controles en los espacios recreativos del balneario rionegrino, donde el personal de Salud verificó la calidad del agua, el estado general de las piletas y los controles pertinentes para avalar la prestación de los servicios.

Asimismo, referentes del área de Habilitación y Fiscalización de Turismo efectuaron controles de rutina, reforzando las recomendaciones vinculadas a aspectos relativos al mantenimiento y seguridad de los espacios para cuidar la integridad de los visitantes.

Por otra parte, desde la cartera turística también se realizó la entrega de habilitaciones a los establecimientos que completaron la documentación solicitada para sumarse a la nómina de los que ya fueron habilitados anteriormente. Se trata de dos campings, un apart hotel, un hotel y un bed and breakfast.

De esta manera, Río Negro garantiza condiciones óptimas y servicios de calidad para las y los visitantes que arriben al territorio en las diferentes épocas del año.