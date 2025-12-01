Maquinchao: Charla sobre Cooperativa para la Comercialización Internacional

Por iniciativa de la Mesa de Coordinación para la Organización de la Exportación de Fibras, integrada por cooperativas de la Patagonia Norte, se desarrolló una charla especializada sobre aspectos contables y tributarios vinculados a procesos de exportación, en el marco del trabajo que lleva adelante la Cooperativa Ganadera Indígena de Jacobacci.

La actividad se realizó en el contexto del convenio entre el Ente de la Región Sur y el CURZA de la Universidad Nacional del Comahue, fortaleciendo el acompañamiento técnico a las organizaciones productivas de la región.

Los responsables de brindar la capacitación fueron los contadores Braulio Campetti y Guillermo Jocano, de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de Río Negro; junto a técnicos del ITS CENT 40 (Instituto de Enseñanza Superior de Educación Técnica y Profesional). También acompañaron Héctor Ressel, referente del cooperativismo y mutualismo en la provincia, y Lucrecia Avilés, referente universitaria en Ciencia y Técnica.

Durante el encuentro, del que participaron referentes de distintas organizaciones y equipos técnicos, se abordaron los principales aspectos impositivos a considerar en procesos de exportación, contemplando tanto la normativa específica que regula a las cooperativas como la legislación fiscal vigente a nivel nacional.

El objetivo central fue clarificar los requisitos legales y tributarios que afectan a cada organización, con el fin de fortalecer sus capacidades para integrarse de manera eficiente en procesos cooperativos de comercialización internacional.