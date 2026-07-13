Capacitarte: más de 600 talleres laborales se realizan en toda la provincia

Con la sumatoria de la “Línea Joven” como novedad de este año, se desarrollan 12 nuevos tipos de talleres de Capacitarte con diversas salidas laborales en distintas localidades, lo que suman más de 600 capacitaciones que llegarán a más de 10.000 personas.

Este Programa llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano es mucho más que un programa de formación laboral ya que es además una herramienta concreta de inclusión, de igualdad de oportunidades y de desarrollo personal. En esta edición 2026 se amplía el tiempo de formación a cinco meses con el fin de profundizar los contenidos que se dictarán en 40 localidades de la provincia, fortalecer los procesos de aprendizaje y brindar una experiencia más sólida y completa para cada participante.

Por otra parte, como novedad de este año, se incorporó la “Línea Joven” que consiste en una propuesta especialmente pensada para las juventudes rionegrinas, entendiendo que son quienes necesitan hoy más herramientas, más acompañamiento y más oportunidades para su futuro laboral.

Así, dentro de esta nueva línea se encuentran las capacitaciones en Marketing Digital y Redes Sociales, Community Manager Junior, Operador Básico en Computación, Energías Renovables, Fotografía, Operador de Radio y Comunicación, Barbería y Peluquería, Instalador eléctrico y servicios básicos, Soldador, Refrigeración, Albañilería y Gastronomía.

A través de estas propuestas del Capacitarte el Gobierno de Rio Negro consolida una provincia más inclusiva y con más oportunidades para el desarrollo personal y laboral de cada rionegrina y rionegrino.