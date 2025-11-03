Provincia

El Bolsón: buscan al ganador de más de $2.300 millones en el Quini 6

Ricardo Manrique 1 día ago

Lotería de Río Negro busca al afortunado o afortunada de El Bolsón que ganó el sorteo del Quini 6 del pasado 28 de octubre. Aún no se ha presentado a recoger el histórico premio de $2.372.600.000.

El cupón fue vendido en la Agencia Oficial N°64 de El Bolsón, ubicada en Sarmiento 2388. El premio corresponde a la modalidad Tradicional, en la que se eligen combinaciones del 00 al 45.

Los números que convirtieron en millonario a un vecino o vecina rionegrina fueron: 43, 42, 36, 39, 11 y 29.

Cabe recordar que el ganador tiene plazo hasta el 10 de noviembre inclusive, es decir, 15 días corridos desde la fecha del sorteo, para presentarse y cobrar el premio presentando el cupón original en la agencia donde fue adquirido. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca automáticamente y el premio quedará sin reclamar.

Este es el monto más grande en la historia del Quini 6 en Río Negro, un hecho que genera gran expectativa y orgullo en toda la comunidad de El Bolsón y en la red de agencias oficiales de la provincia.

