Valcheta: El Bosque Petrificado celebra 23 años de conservación

Río Negro celebra 23 años de conservación en el Bosque Petrificado, como Área Natural Protegida (ANP), este espacio de 625 hectáreas resguarda un yacimiento excepcional de troncos fósiles que datan de hace más de 60 millones de años. Un lugar inigualable, que continúa reafirmando su valor paleontológico, educativo y turístico dentro del Sistema Provincial de ANP, y su valor como Monumento Natural.

Creado por la Ley Provincial N 2669 en 2002, bajo la categoría de “Monumento Natural” (Ley N 3689), este espacio de 625 hectáreas resguarda un yacimiento excepcional de troncos fósiles que datan de hace más de 60 millones de años. En ellos se conservan restos de antiguos bosques que poblaron la región durante el período Paleoceno, cuando el clima templado y húmedo favorecía una exuberante vegetación similar a las araucarias y otras especies tropicales.

El proceso de petrificación que dio origen a este bosque ocurrió bajo condiciones únicas: los troncos fueron arrastrados por antiguas corrientes hacia zonas ricas en sales y cubiertos por sedimentos sin oxígeno, donde los minerales reemplazaron lentamente la materia orgánica. Este fenómeno natural permitió preservar con gran detalle la estructura original de los árboles, incluyendo ramas, frutos y semillas, ofreciendo una ventana al pasado geológico de la Patagonia.

Además de su valor científico, el Bosque Petrificado de Valcheta es un atractivo turístico destacado de la Región Sur. Su paisaje, dominado por jarillas y aves locales, combina la fuerza del desierto patagónico con la huella milenaria de los fósiles.

El cuerpo de Guardas Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático Provincial cumple un rol fundamental en la protección, conservación y monitoreo del área. Su presencia permanente permite preservar los restos paleobotánicos, garantizar la visita responsable y fortalecer el vínculo entre la comunidad y este patrimonio natural único.

A 23 años de su creación, el Bosque Petrificado de Valcheta continúa siendo un emblema de la historia natural rionegrina y un testimonio vivo del compromiso provincial con la conservación del ambiente y el conocimiento científico.