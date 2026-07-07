Río Negro mejora la calidad de vida de 6.600 familias con obras de gas

Más de 6.600 familias de Río Negro mejoran su calidad de vida gracias a las obras de gas que lleva adelante el Gobierno Provincial. Con una mirada federal, se ejecutan 36 obras en 25 localidades para ampliar el acceso a un servicio esencial y acompañar el crecimiento de las comunidades.

La Provincia, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, consolida a paso firme la ejecución del Programa Gas Rionegrino, una iniciativa estructural orientada a garantizar el acceso a los servicios básicos, promover el desarrollo urbano y mejorar sustancialmente la calidad de vida en cada rincón del territorio.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó: “como Gobierno tenemos claro que nuestra política de Estado es dar una respuesta a la sociedad para que vivan mejor, y una muestra de ello es el Plan Gas Rionegrino con el que alcanzamos más de 6000 familias” y agregó “el Gasoducto de la Región Sur nos permitió llegar con el gas natural a más de 3000 familias y con las nuevas obras de extensión que se están realizando alcanzaremos una cobertura del 95% y 100% en las localidades más frías de la provincia”.

Mediante un plan de trabajo ininterrumpido, la Provincia destina actualmente una inversión total de $4.958.661.802 para ampliar y extender las redes de gas natural, beneficiando directamente a miles de hogares e instituciones.

Es importante destacar que este enorme despliegue de infraestructura se financia a través de las regalías hidrocarburíferas. Se trata de los recursos económicos que recibe la provincia como compensación por la extracción de sus recursos no renovables, como el petróleo y el gas. De esta manera, el Gobierno de Río Negro sostiene la decisión política de volcar esos ingresos nuevamente en obras de infraestructura para las distintas localidades.