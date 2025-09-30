Educación realizó una propuesta salarial al gremio UNTER

Tal como lo había establecido, el Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió en paritarias con el gremio docente UNTER en una nueva muestra por parte del Ejecutivo provincial de continuar sosteniendo este espacio de diálogo, pese a la decisión de UNTER de realizar una medida de fuerza anunciada para este miércoles.

Más allá de esta determinación innecesaria por parte del gremio docente, el Gobierno rionegrino cumplió con su compromiso asumido en la paritaria anterior, de trabajar para poder formalizar una propuesta salarial responsable, posible de cumplir y que no ponga en riesgo los servicios del Estado, en el marco de un escenario de dificultad económica a nivel nacional.

Bajo este contexto se ofreció una propuesta que consiste en un 1% de aumento al básico para los salarios de octubre y un 1% de aumento al básico para los salarios de noviembre.

Además se estableció una suma fija no remunerativa por agente en el concepto Asignación Docente para octubre y la misma suma para el mes noviembre de:

$10.000 de 0 a 11 años de antigüedad

$15.000 de 12 a 21 años de antigüedad

$20.000 de 22 a 40 años de antigüedad

Se recuerda que durante el mes de septiembre los salarios docentes vieron reflejados el aumento otorgado del 1%, una suma de $10.000 con criterio FONID, sumas fijas no remunerativas de $10.000, $15.000 y $20.000 de acuerdo al rango de antigüedad y un bono no remunerativo de $25.000 el cual fue pagado el 24 de septiembre.

Durante el encuentro, el Gobierno propuso un cuarto intermedio el cual fue rechazado por el gremio.

Por otro lado es importante tener en cuenta que el Gobierno aplicará los descuentos correspondientes a los docentes que no presten servicios durante el paro convocado por la conducción de UNTER para mañana miércoles 1 de octubre.

La medida se enmarca en la normativa vigente y en el criterio de garantizar el cumplimiento efectivo del calendario escolar y la prestación del servicio educativo.