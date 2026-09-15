Educación Obligatoria 2027: empezó el período de inscripciones

Ya se encuentra abierto el proceso de inscripción para sala de 4 años en Educación Inicial, primer grado en Primaria, y primer año de Secundaria, tanto para ESRN como para escuelas de Educación Técnica. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 25 de septiembre inclusive.

“Es sumamente importante que en esta semana puedan contactarse con la institución más cercana al domicilio para poder obtener la planilla de inscripción” señaló la Subsecretaria de Innovación y Planeamiento del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Aurelia Sosa.

Agregó que desde las instituciones se va a brindar la orientación correspondiente para completar las planillas en su totalidad. “A aquellos estudiantes que están escolarizados, es decir los niños de 5 años y los estudiantes de séptimo grado, en las mismas escuelas le van a entregar las planillas que también acompañarán en esa inscripción”.

Luego, las mismas deben ser entregadas a las instituciones desde donde se derivarán a la Supervisión correspondiente para iniciar el período de clasificación.

“Después de la clasificación empieza el orden de acuerdo a las opciones que hayan completado en las planillas y los sorteos correspondientes en aquellas instituciones donde el número de ingresantes supera las vacantes disponibles” resaltó Sosa.

Además insistió en la importancia de llenar la planilla con todas las opciones que se requieren: “Para Educación Inicial y para Educación Primaria, son tres las opciones de establecimientos que deben seleccionar las familias, y en Educación Secundaria son ocho las opciones que deben ser completadas” concluyó.

Se estima que entre fines de octubre y principios de noviembre estarán finalizados los listados definitivos.