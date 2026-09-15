Bomberos de Pilcaniyeu renovaron las autoridades de su Cuerpo Activo

Yani Bahamonde asumió como 1° Jefe, acompañada por Alicia Carriqueo como 2° Jefa. El relevo marca una nueva etapa institucional y reconoce la trayectoria de quienes estuvieron al frente durante los últimos dos años.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Pilcaniyeu concretó la renovación de autoridades de la Jefatura del Cuerpo Activo, dando inicio a una nueva etapa institucional.

A partir de la fecha, Yani Bahamonde asumió formalmente como 1° Jefa del Cuerpo Activo, con la responsabilidad de conducir al personal de la institución. Estará acompañada por Alicia Carriqueo, quien ocupará el cargo de 2° Jefa.

Desde la institución expresaron sus mejores deseos para esta nueva gestión, destacando el compromiso, la capacidad y la vocación de servicio de las nuevas autoridades para continuar fortaleciendo el trabajo de los bomberos de Pilcaniyeu.

Reconocimiento a las autoridades salientes

El cambio de mandos también estuvo acompañado por un reconocimiento a quienes estuvieron al frente del Cuerpo Activo durante los últimos dos años: Iván Desurko, como Jefe, y Romina Varela, como 2° Jefa.

Ambos decidieron dar un paso al costado luego de cumplir con lo establecido en el Estatuto Interno, con el objetivo de dar lugar al desarrollo y la formación de otros integrantes de la institución.

Desde Bomberos de Pilcaniyeu agradecieron profundamente el tiempo, la vocación, dedicación y compromiso brindados durante su gestión.

A partir de ahora, Desurko y Varela continuarán formando parte de la institución como Oficiales Subalternos, poniendo a disposición su experiencia y conocimientos para acompañar esta nueva etapa.

El relevo reafirma el compromiso del cuartel de continuar trabajando con responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio al conjunto de la comunidad de Pilcaniyeu.