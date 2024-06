Docentes podrán informar su asistencia laboral este miércoles 19

En el marco de las medidas de fuerza dispuestas por el gremio docente UnTER para este miércoles 19 de junio, con la intención de no afectar la liquidación salarial y de acuerdo a la determinación de no abonar los días no trabajados, las y los docentes podrán informar la asistencia a su jornada laboral a través del sitio del Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

Las y los docentes que asistan a la jornada del miércoles, y en función de no afectar la liquidación salarial, se encontrará habilitada la aplicación ¨¡Quiero informar que estoy presente!¨ en el módulo de “Trámites y Consultas” de la página web el Ministerio de Educación y Derechos Humanos habilitó (www.educacion.rionegro.gov.ar)

Cabe aclarar que todas/os las/los docentes deberán indicar asistencias, más allá de tener o no carga horaria ese día o tener el cargo relevado.

En este sentido, el personal docente podrá informar su asistencia a los establecimientos educativos donde cumplió o cumplirá funciones y, de esta manera, no ver afectada la liquidación de sus haberes. El docente deberá ingresar de manera voluntaria a “Trámites y Consultas” con su usuario y clave para poder dar el presente. Esta funcionalidad estará visible para el usuario luego de colocar sus datos personales y acceder a la sección respectiva, sobre la parte superior de la pantalla.

La aplicación estará habilitada desde las 00:00 hs del miércoles 19 para informar el débito laboral. El plazo para que informe su asistencia al lugar de trabajo se extenderá hasta las 23:59 horas del mismo día.

Finalmente, en el caso del viernes 14 de junio, las y los docentes deberán presentar en las Unidades de Gestión la certificación de presencialidad.