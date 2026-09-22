Ñorquinco suma nuevas obras con acompañamiento provincial

El Gobernador Alberto Weretilneck entregó al Intendente de Ñorquinco, Miguel Cuminao, un aporte provincial de $20 millones destinado a la refacción de la Subcomisaría 73. La obra permitirá mejorar las condiciones del establecimiento en el marco de una serie de obras que se vienen desarrollando en la localidad.

La obra se enmarca en el plan provincial de obras públicas que Río Negro está llevando adelante y permitirá poner en valor el establecimiento, mejorando las condiciones de trabajo del personal policial que desarrolla sus tareas en la localidad.

“Con este aporte vamos a poder continuar con la obra, fortaleciendo cada una de nuestras instituciones públicas”, sostuvo el Intendente Cuminao.

La iniciativa se suma a una serie de obras que se encuentran en marcha en Ñorquinco, entre las que se destacan la construcción de viviendas, la ejecución de redes de agua y los trabajos de cordón cuneta.

A estas acciones se suma el acompañamiento brindado por la Provincia a las familias durante la última temporada de invierno y las tareas realizadas para mejorar el abastecimiento de agua en el área rural.

“Con estas obras seguimos estando al lado de todos los vecinos de Ñorquinco”, concluyó el Gobernador Weretilneck.