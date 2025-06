Defender al periodismo, en tiempos de ataque al periodismo

Este 7 de Junio nos lleva inevitablemente a una profunda reflexión sobre lo que le está pasando al periodismo, cuya labor está siendo sistemáticamente vulnerada por ataques directos o indirectos, y lo más grave aún, es que muchas y reiteradas veces esos ataques provienen desde el propio Estado, sin distinción de colores políticos.

Nadie puede poner en duda el rol determinante que ha tenido el periodismo en la construcción y fortalecimiento de la democracia de nuestro país, y por eso preocupa que en tiempos donde hay que afianzar y defender más que nunca esa democracia, se esté vulnerando y socavando a uno de sus principales actores, como lo son los y las periodistas.

Pero lo más grave aún es cuando esos ataques vienen del propio poder político, en cualquiera de sus formas, colores y tamaños. Oficialistas y opositores, de derecha, centro o izquierda. No importa. Pasó durante la dictadura militar, durante el Gobierno kirchnerista y está pasando ahora.

Estamos siendo espectadores de los constantes arrebatos de violencia contra los periodistas, contra reporteros gráficos, con la supuesta aparición de las tan repudiables “listas negras” (sin olvidarse de otras listas similares años atrás), con la generación sistemática de odio hacia los periodistas que se está tornando cada vez más peligrosa.

En momentos en la que Inteligencia Artificial, las fake news, los influencers y los trolls ganan cada vez más espacio, hay que revitalizar y fortalecer al periodismo y los periodistas que siguen honrando esta hermosa profesión.

En Río Negro creemos en el periodismo. Sano, con convicciones, con mística, con compromiso y sobre todo, con identidad rionegrina. Somos respetuosos de la labor de cada uno y cada una de los periodistas, de todos y cada uno de los medios de comunicación. Algunas veces coincidimos, muchas disentimos, pero sostenemos un diálogo permanente que permite, en definitiva, que cada rionegrino acceda a la información de calidad que se merece.

El periodismo tiene un rol fundamental, una responsabilidad esencial en la sociedad, y debe asumir un compromiso ineludible, irrevocable e intransferible, vinculado a la ética, a la vocación por contar lo que sucede, a la voluntad por ser parte constructora de la ciudadanía y a la búsqueda incansable de la verdad, siempre con los valores que hacen a su esencia y dignidad.

En Río Negro no agredimos, no insultamos, no corremos a nadie. En nuestra provincia no hay listas negras. Hay un pleno e irrestricto respeto por los periodistas y por el periodismo. Desde Río Negro llamamos a fortalecer más que nunca esta honrosa profesión.



¡Feliz día a las y los periodistas!

GOBIERNO DE RIO NEGRO