El Ministerio de Salud alerta por un producto falsificado para lactantes

El Ministerio de Salud de Río Negro informa que, en el marco de actuaciones judiciales en curso, se investiga la distribución y comercialización de unidades falsificadas de la fórmula de inicio para lactantes de 0 a 6 meses “Sancor Bebé Advanced 1”.

Si bien hasta el momento los reportes se concentran principalmente en la provincia de Buenos Aires y CABA, y no se tendría conocimiento de su comercialización en Río Negro, el Ministerio solicitó a las áreas de bromatología de la provincia reforzar los controles preventivos en los establecimientos comerciales y difundir esta alerta a la población, recomendando verificar si poseen este producto en sus hogares.

Datos de identificación:

Producto: Sancor Bebé Advanced 1.

Lote: L: Y010 F-011207563.

Elaboración: 10/01/26.

Vencimiento: 10/04/27.

Elaborado originalmente para: Ethical Nutrition S.A.

Las unidades falsificadas presentarían errores tipográficos en el rótulo, diferencias en el envase y una cuchara dosificadora de menor tamaño. Asimismo, se informó que el producto presentaría aflatoxina M1 en concentraciones superiores a los límites permitidos para alimentos infantiles, lo que representa un riesgo grave para la salud de los lactantes.

Se recomienda a la población que, si identifica en su hogar un envase con los datos indicados, no lo utilice ni lo suministre a lactantes.

Se solicita a las jurisdicciones bromatológicas que, en caso de detectar la comercialización de este producto en sus respectivos ámbitos, procedan en el marco de sus competencias conforme a lo establecido en los artículos 9° y 14° de la Ley 18.284 y el artículo 14, inciso E, del Decreto N° 2126/71.

Se solicita dar difusión con el objeto de fortalecer la vigilancia sanitaria y prevenir la eventual comercialización de productos que puedan comprometer la salud de la población infantil.