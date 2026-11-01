El Ministerio de Salud alerta por un producto falsificado para lactantes

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El Ministerio de Salud de Río Negro informa que, en el marco de actuaciones judiciales en curso, se investiga la distribución y comercialización de unidades falsificadas de la fórmula de inicio para lactantes de 0 a 6 meses “Sancor Bebé Advanced 1”.

Si bien hasta el momento los reportes se concentran principalmente en la provincia de Buenos Aires y CABA, y no se tendría conocimiento de su comercialización en Río Negro, el Ministerio solicitó a las áreas de bromatología de la provincia reforzar los controles preventivos en los establecimientos comerciales y difundir esta alerta a la población, recomendando verificar si poseen este producto en sus hogares.

Datos de identificación:

  • Producto: Sancor Bebé Advanced 1.
  • Lote: L: Y010 F-011207563.
  • Elaboración: 10/01/26.
  • Vencimiento: 10/04/27.
  • Elaborado originalmente para: Ethical Nutrition S.A.

Las unidades falsificadas presentarían errores tipográficos en el rótulo, diferencias en el envase y una cuchara dosificadora de menor tamaño. Asimismo, se informó que el producto presentaría aflatoxina M1 en concentraciones superiores a los límites permitidos para alimentos infantiles, lo que representa un riesgo grave para la salud de los lactantes.

Se recomienda a la población que, si identifica en su hogar un envase con los datos indicados, no lo utilice ni lo suministre a lactantes.

Se solicita a las jurisdicciones bromatológicas que, en caso de detectar la comercialización de este producto en sus respectivos ámbitos, procedan en el marco de sus competencias conforme a lo establecido en los artículos 9° y 14° de la Ley 18.284 y el artículo 14, inciso E, del Decreto N° 2126/71.

Se solicita dar difusión con el objeto de fortalecer la vigilancia sanitaria y prevenir la eventual comercialización de productos que puedan comprometer la salud de la población infantil.

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