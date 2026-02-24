Condenas millonarias a camioneros por cometer exceso de peso

Las impuso Vialidad Rionegrina y casi todas responden a controles efectuados en la Ruta Provincial 2.

Un total de 16 resoluciones acaba de publicar en el Boletín Oficial la Dirección Provincial de Vialidad Rionegrina (DVR) con motivo de haber detectado que idéntica cantidad de camiones afectaron las rutas rionegrinas, principalmente la Provincial Nº 2, con el exceso de peso.

Salvo un caso de la Ruta Provincial Nº 6, el resto pertenecen al puesto fijo ubicado en inmediaciones de San Antonio Oeste, tomando en cuenta que la 2 vincula a Neuquén y el Alto Valle con la zona atlántica.

Los incumplimientos de los camioneros en la mayor carga, de acuerdo a las resoluciones, datan de 2021 en adelante hasta el año pasado, con lo cual se dio suficiente tiempo a los propietarios, pero ninguno hizo el correspondiente descargo.

Las 16 multas representan más de 41 millones de pesos, en total, con distintos montos que oscilan en el millón setecientos hasta más de cinco millones de pesos en virtud de la cantidad de unidades de multas que impactaron sobre el asfalto.

Para calcular el monto sancionatorio se multiplican las unidades fijas de multa por el precio del litro de nafta variedad Infinia que marcan los surtidores de la estación YPF que pertenece a la filial Viedma del Automóvil Club Argentino (ACA).

Los valores arrancaron a 1.319 pesos el litro en julio del año pasado, pero como los combustibles subieron el precio, algunas actas de infracción se calcularon en 1.631 pesos a valores de diciembre del año pasado.

El sistema de pesaje dinámico se encuentra ubicado en proximidades a la rotonda entre la Ruta Provincial 2 y la Nacional 251. Es un dispositivo de peso en movimiento con sensores embutidos en el pavimento, que detectan el 100% de los vehículos sin afectar la libre circulación.

Posee distintos dispositivos, como cámaras y sensores, que permiten controlar y registrar el tránsito pesado que provenga del Alto Valle a la zona del puerto de San Antonio Este, desde la salina del Gualicho hacia ALPAT o desde ALPAT al Alto Valle y Vaca Muerta. Incluso, los camiones que lleguen desde el Sur del país hacia Neuquén.

El pesaje dinámico se ubica algunos kilómetros antes del puesto de control y avisa con anticipo de la situación. Cuando el vehículo llega al puesto es detenido y pesado en otro sistema fijo, con una balanza instalada en el pavimento. Si se ratifica el exceso de carga, se labra la multa e incluso se puede retener el vehículo en caso de reincidencia.

Con este sistema se detecta inmediatamente la circulación de camiones con cargas superiores a las permitidas. Se potencian dos aspectos: el cuidado de la integridad de la cinta asfáltica, garantizando su vida útil y la protección de los conductores, con una ruta más segura, sin roturas ni ondulaciones.

Corredores especiales para la circulación de vehículos Escalables en la Ruta Provincial N° 2

Se habilitan corredores especiales para la circulación de vehículos Escalables en la Ruta Provincial N° 2, en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional N° 250 (El Solito) y la Ruta Nacional N° 251 (San Antonio Oeste).

¿Qué son los vehículos Escalables?

Son camiones de gran porte que cuentan con permisos especiales para circular por rutas específicas. Estos vehículos permiten transportar mayores cargas, optimizando la logística y el transporte de mercaderías en la provincia.

¿Cuáles son los beneficios de habilitar estos corredores?

Mayor seguridad vial: Al contar con corredores específicos, se mejora la circulación y se reduce el riesgo de accidentes. Mejora en la logística: Se agiliza el transporte de cargas, optimizando los tiempos de entrega y reduciendo costos. Desarrollo económico: Se fomenta el comercio y la producción local, impulsando el crecimiento económico de la región.

¿Qué requisitos deben cumplir los vehículos Escalables para circular por estos corredores?

Contar con el permiso de circulación correspondiente, emitido por la autoridad competente. Respetar los límites de carga establecidos por la ley. Circular únicamente por los corredores habilitados.