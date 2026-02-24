Convocan a familias de todo el país para adoptar a tres hermanos de 7, 8 y 9 años

El Juzgado de Familia de Cipolletti, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca a familias interesadas en adoptar a tres hermanos de 7, 8 y 9 años.

La convocatoria está dirigida a familias de todo el país, que cuenten con deseos de ahijar al grupo de hermanos, mostrando disponibilidad y flexibilidad para acompañarlos desde el afecto y la paciencia en sus trayectorias escolares, así como de brindarle continuidad a sus terapias.

Quienes deseen postularse deben completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdash171478DUrdF2lB5-5aG2kMOnEvXm4_c2su5Dhg9_5BiQ/viewform?usp=header

Para más información, pueden comunicarse al teléfono 299-4380932 o escribir al correo electrónico: adopcioncipolletti@gmail.com