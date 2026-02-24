Ponen en marcha nueva capacitación sobre violencia y acoso en el trabajo

La Secretaría de Trabajo de Río Negro comenzó con el nuevo curso asincrónico “Violencia y Acoso en el Trabajo”, una propuesta formativa orientada a promover entornos laborales respetuosos y libres de situaciones de violencia.

La capacitación, que cuenta con una carga horaria de 16 horas, es gestionada y dictada por la Secretaría de Trabajo, y organizada de manera conjunta con la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).



En esta primera etapa, la formación está destinada a trabajadores y trabajadoras de Vialidad de Río Negro, personal de la Municipalidad de Allen y de la ESRN 116 de General Roca.

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó que “la formación es una herramienta clave para transformar las prácticas institucionales. No se trata solamente de conocer la normativa, sino de construir ámbitos laborales donde el respeto y la dignidad sean un principio cotidiano”.

El curso brinda herramientas conceptuales y normativas para la prevención, identificación y abordaje de situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, fortaleciendo buenas prácticas institucionales y promoviendo el respeto por los derechos laborales.



Esta iniciativa forma parte de una política sostenida de capacitación impulsada por el Estado Provincial, orientada a consolidar ámbitos laborales seguros, equitativos y con perspectiva de derechos.