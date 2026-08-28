Policía y Bomberos asistieron a una conductora varada en Pilcaniyeu

Personal de la Subcomisaría 75 de Pilcaniyeu y Bomberos Voluntarios de esa localidad trabajaron de manera conjunta para asistir a una conductora que había quedado varada con su vehículo debido a la acumulación de barro sobre la Ruta Provincial S1, ex Ruta Nacional 40.

El episodio se registró durante la mañana, cuando una Ford EcoSport quedó imposibilitada de continuar su recorrido en el tramo comprendido entre Pilcaniyeu y el paraje Las Bayas.

Ante esta situación, efectivos de la unidad policial se desplazaron en un móvil hasta el sector para colaborar con los Bomberos Voluntarios locales y brindar asistencia a la conductora.

El trabajo coordinado permitió que el vehículo pudiera ser auxiliado y regresara nuevamente hacia Pilcaniyeu, sin que fuera necesario trasladar a ninguna persona por lesiones.

Además, se constató que la situación no provocó daños materiales en el rodado. La conductora, domiciliada en el paraje Corralito, pudo regresar a la localidad.

La intervención forma parte de las tareas de prevención y asistencia que desarrolla diariamente la Policía de Río Negro en distintos puntos de la provincia, especialmente ante situaciones que pueden dificultar la circulación y generar riesgos para quienes transitan por las rutas.

Estas acciones se integran a una política de prevención territorial que prioriza la presencia de los equipos de seguridad y la asistencia a la comunidad, con el objetivo de actuar ante cada situación y contribuir a una circulación más segura en las rutas rionegrinas.