La Agencia de Recaudación Tributaria realizará este miércoles 18 un encuentros gratuitos en Valcheta, destinados a adultos mayores. Las charlas, organizadas por la Gerencia de Defensa del Consumidor, buscan generar espacios de diálogo e intercambio de experiencias, además de brindar herramientas para prevenir estafas telefónicas y virtuales.

La idea principal de estos encuentros es impulsar una charla donde todos puedan contar sus experiencias, sacarse dudas y llevarse consejos simples para cuidar sus datos y operar con tranquilidad.

Durante las charlas se abordarán situaciones frecuentes de la vida cotidiana, con ejemplos concretos de posibles estafas, como llamadas falsas de bancos, mensajes de supuestos familiares desde números desconocidos o pedidos de claves y transferencias de dinero.

Además, se brindarán herramientas para reconocer maniobras y evitar caer en engaños, focalizando en la importancia de detenerse y verificar la información antes de responder mensajes sospechosos o compartir datos personales.

También se explicará cómo actuar ante una posible estafa, dónde solicitar asesoramiento y cuáles son los pasos para realizar un reclamo cuando un banco, comercio o empresa no cumple con sus obligaciones.

Frente a la creciente modalidades de engaño, compartir experiencias y conversar en comunidad se convierte en una herramienta fundamental para mantenerse alerta, prevenir situaciones de riesgo y hacer valer los derechos de los consumidores.

Cronograma del miércoles 18 de noviembre:

San Antonio Oeste: 10:00 hs. en el Centro Municipal de Cultura (Victoria 174).

Valcheta: 14:30 hs. en el Centro de Formación y Oficios (Cacique Cayupán 245).

La realización de estas charlas cuenta con el acompañamiento de las Municipalidades de San Antonio Oeste y Valcheta, que facilitaron los espacios para reunir a los vecinos de cada localidad.

Esta propuesta da continuidad a los encuentros realizados con gran participación en Conesa y Viedma.