Jacobacci: se realizó la apertura de sobre para la obra de la Estación de La Trochita

Este viernes se realizó la apertura de sobres con las ofertas para la ejecución de la obra de puesta en valor de la Estación de La Trochita en Ingeniero Jacobacci, un proyecto destinado a dotar a la localidad de la Región Sur con más y mejores servicios destinados a las y los turistas que visitan la zona.

La obra consiste en la refuncionalización de una galería existente para mejorar sus prestaciones y la incorporación de un vagón sanitario accesible que se sumará a la estación, que actualmente no cuenta con este servicio, preservando a través de las mejoras la identidad ferroviaria del lugar.

Esta intervención comprende la remodelación de una galería de 70 M2 que incorporará un cerramiento vidriado, generando un área de exposición y venta para artesanos regionales, a la vez que servirá de protección ante las condiciones climáticas adversas y contará con un sistema de apertura para la ventilación en los días cálidos.

En este sentido la Directora de Desarrollo Turístico, Lucrecia Yunes, destacó que “la estación cuenta con un espacio de confitería y un museo que no están conectados entre sí, entonces resolvimos dar un cierre que permita conectar ambos lugares, funcionando como una expansión de los mismos”.

Por otra parte, la funcionaria agregó que “estas obras se dan en el marco de la puesta en valor que estamos haciendo en la Región Sur y que están destinadas a valorizar la impronta ferroviaria, así como también a rescatar la identidad tan característica de esta zona de nuestra Provincia”.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa trabajando en el desarrollo turístico de las distintas regiones de la provincia, incorporando nuevos servicios y mejorando los existentes para beneficiar la llegada de visitantes en los distintos destinos del territorio rionegrino.

Participaron también del acto, el Intendente local, José Mellado; el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; el Presidente del Tren Patagónico, Roberto López; además de autoridades municipales y provinciales