Gas Rionegrino: más familias se incorporan a la red en Pilcaniyeu

Un total de 501 hogares de distintos barrios de Allen, Chichinales, El Bolsón y Pilcaniyeu se sumarán a la red del servicio en los próximos meses a través del Programa Gas Rionegrino.

En Pilcaniyeu el gas natural llegará a la puerta de 45 hogares con la ejecución de las obras recientemente aprobadas.

El subsecretario de Infraestructura de la Provincia, Daniel Bengochea, detalló en la reunión de comisión, previa a la aprobación de las nuevas obras, la totalidad de los trabajos finalizados, y los que actualmente se realizan en 24 localidades llevando el gas natural a 6377 familias rionegrinas.



En este marco destacó las ampliaciones de redes realizadas en localidades de la Región Sur, a partir de la concreción del Gasoducto: “Cuando finalicemos próximamente con los trabajos en Ramos Mexía y Maquinchao, vamos tener entre cerca del 100% de cobertura del servicio; mientras que los Menucos ya tiene el 100% de la población con gas natural y finalizados los trabajos en Sierra Colorada llegaremos al 95% de la población”, precisó.

De esta manera el Gobierno de Río Negro devuelve en obras de servicios básicos los recursos que genera nuestro territorio.