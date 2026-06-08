Comenzó la entrega de leña del Plan Calor 2026 en Pilcaniyeu

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La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Pilcaniyeu informó que ya se puso en marcha la entrega de leña correspondiente al Plan Calor 2026, una iniciativa destinada a acompañar a las familias durante la temporada invernal.

Durante esta primera etapa, se realizaron recorridos por las zonas de Las Bayas y Paso de los Molles, donde se brindó asistencia a 16 familias, garantizando el acceso a un recurso esencial para la calefacción de los hogares.

Desde el área señalaron que las tareas continuarán la próxima semana con nuevos viajes para alcanzar a los demás pobladores incluidos en el programa, asegurando una cobertura integral en las distintas zonas rurales.

A través de estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso con las familias de los parajes, fortaleciendo la asistencia social y la presencia del Estado en cada rincón de la localidad, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.

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