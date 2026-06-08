Comenzó la entrega de leña del Plan Calor 2026 en Pilcaniyeu

La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Pilcaniyeu informó que ya se puso en marcha la entrega de leña correspondiente al Plan Calor 2026, una iniciativa destinada a acompañar a las familias durante la temporada invernal.

Durante esta primera etapa, se realizaron recorridos por las zonas de Las Bayas y Paso de los Molles, donde se brindó asistencia a 16 familias, garantizando el acceso a un recurso esencial para la calefacción de los hogares.

Desde el área señalaron que las tareas continuarán la próxima semana con nuevos viajes para alcanzar a los demás pobladores incluidos en el programa, asegurando una cobertura integral en las distintas zonas rurales.

A través de estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso con las familias de los parajes, fortaleciendo la asistencia social y la presencia del Estado en cada rincón de la localidad, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.