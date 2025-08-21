Pequeños productores abastecen de carne ovina a comedores escolares de la Región Sur

equeños productores de la Región Sur rionegrina avanzan en un importante objetivo: proveer carne ovina fresca y local a los comedores escolares de la zona.

Este logro es posible gracias al trabajo articulado entre organizaciones de productores (cooperativas y comunidades), el INTA –a través de sus técnicos y proyectos–, la Subsecretaría de Ganadería Ovina y Caprina, el Mercado Comunitario de Bariloche y el Municipio de Ñorquinco.

La carne llega directamente, sin intermediarios, garantizando un circuito más justo y beneficioso tanto para los productores como para los consumidores. El proceso de trozado y envasado al vacío, llevado adelante por “El Boyero” en Bariloche, asegura el fraccionamiento adecuado y una manipulación segura para su distribución.

De esta manera, la producción local fortalece la economía regional y garantiza alimentos de calidad en las mesas de las escuelas.