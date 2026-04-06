Fuerte caída de la coparticipación golpea los ingresos de Río Negro

La Provincia de Río Negro registró durante el primer trimestre de 2026 una abrupta caída de los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos, con una pérdida acumulada de $29.363 millones en términos reales respecto del mismo período de 2025.

El análisis de las transferencias realizadas por el Estado Nacional evidencia un descenso sostenido mes a mes, consolidando un escenario de menor disponibilidad de recursos para el funcionamiento del Estado provincial.

Caída sostenida de los envíos nacionales

Los datos muestran que la disminución de ingresos se mantuvo durante todo el trimestre:

Enero: -$11.707 millones

Febrero: -$10.666 millones

Marzo: -$6.990 millones

El resultado acumulado del trimestre refleja una merma significativa en términos reales, lo que implica una reducción concreta del poder de compra con recursos provinciales.

Impacto en los principales impuestos coparticipables

El análisis interanual, descontando el efecto de la inflación, confirma el deterioro de los principales tributos que integran la masa coparticipable:

IVA

Enero: -12,1%

Febrero: -13,1%

Marzo: -3,9%

Impuesto a las Ganancias

Enero: -0,2%

Febrero: -1,0%

Marzo: -12,7%

Total Coparticipación

Enero: -7,9%

Febrero: -7,7%

Marzo: -5,6%

La caída del IVA durante enero y febrero refleja una marcada retracción del consumo interno, con descensos superiores al 12% en términos reales. Si bien marzo presenta una desaceleración en la caída (-3,9%), el indicador continúa en terreno negativo.

En el caso del Impuesto a las Ganancias, el descenso se profundizó en marzo (-12,7%), influido por modificaciones en el esquema de anticipos de las empresas.

Desde el año pasado se implementó un sistema de nueve anticipos del 11,11% en lugar de diez, lo que determinó que en marzo no se registraran anticipos de empresas con cierre de balance en diciembre, impactando en la recaudación.