Río Negro adhirió al blanqueo de activos

Por mayoría, Río Negro adhirió este jueves a la ley nacional que creó el Régimen de Regularización de Activos. La norma obtuvo 35 votos a favor y 8 en contra. La medida contempla el cobro de un impuesto especial de regularización que será coparticipable.

Soraya Yauhar, informante del oficialismo, explicó que este blanqueo ya se encuentra vigente y tiene como objetivo facilitar la exposición y revelación de activos no declarados.

Cuando el importe declarado exceda los 100 mil dólares estadounidenses, se deberá pagar el Impuesto Especial de Regularización, que será coparticipable.

El blanqueo se encuentra dividido en diferentes etapas y contempla menores alícuotas para quienes antes adhieran. Además, quienes adhieran quedan liberados del pago de los impuestos nacionales que hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes declarados, así como de las respectivas obligaciones accesorias.

Al ingresar al blanqueo, también se libera de cualquier acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas a los contribuyentes, mientras que también se extinguirán todas acciones penales, excepto las iniciadas por particulares que hubieran sido perjudicados.

Yahuar aseguró que la medida “reafirma el compromiso del Gobierno de la Provincia con la previsibilidad y la seguridad jurídica, buscando alinear a Río Negro con las normativas nacionales y ofrecer un marco legal que beneficie a los contribuyentes interesados en regularizar su situación fiscal”.

Los contribuyentes que adhieran estarán eximidos del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos, en relación con los ingresos que hubieran omitido declarar por períodos fiscales no prescriptos al 31 de diciembre de 2023.

Asimismo, aquellos que no se encontraban inscriptos en dicho impuesto al momento de acogerse al régimen, podrán regularizar su situación fiscal y acceder a los beneficios. Se plantea también la liberación de toda acción civil por delitos de la ley penal tributaria y demás sanciones relacionadas con el incumplimiento de obligaciones o a causa del origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren y regularicen.

Además, quedarán exentos de las multas y demás sanciones que pudieren corresponder en virtud de las disposiciones del Código Fiscal Provincial con respecto a los bienes exteriorizados. Respecto del impuesto de sellos, se exime del mismo a los actos, contratos y operaciones que se exterioricen en virtud del acogimiento al blanqueo nacional.

Yahuar expresó en su presentación que esta iniciativa “refleja el compromiso del gobierno provincial con la regularización fiscal y la seguridad jurídica, siendo necesario adecuar la normativa provincial a lo ya aprobado en Congreso para brindar previsibilidad y permitir que la ley nacional sea efectiva en todo el país”.

“Con esta adhesión se busca brindar un marco legal que incentive y facilite a los contribuyentes a regularizar su situación y a alinearse con las normativas nacionales, y tratándose de un régimen que percibirá un impuesto especial coparticipable, el objetivo es no gravar lo blanqueado con nuevos tributos locales”, explicó.

La legisladora advirtió que la adhesión a la ley “no solo contribuiría a la transparencia fiscal, sino que también incentivaría la economía local al liberar de cargas impositivas a quienes declaren sus activos bajo este régimen”.

La iniciativa fue acompañada por el Bloque Primero RÍo Negro. César Domínguez aseguró que la medida “no tiene un fin recaudatorio”, descartó que “sea una medida fiscal desesperada”, y dijo que tienen que ver con la “refundación de una nueva Argentina”, con la confianza en el país y hacia afuera. “El blanqueo es necesario para que se pueda invertir en propiedades, en cualquier inversión que también pueda generar trabajo”, sostuvo.

Ariel Bernatene manifestó el acompañamiento del Bloque Unión Cívica Radical: “Esta ley representa una nueva manifestación del Estado provincial y reafirma el compromiso de acompañar políticas con miras al desarrollo de nuestra querida provincia”.

Destacó que “ofrece beneficios sustanciales a aquellos contribuyentes que decidan regularizar sus deudas. No solo es un incentivo poderoso sino también una forma efectiva de mejorar la recaudación fiscal y fortalecer las finanzas públicas”.

Por su parte, Leandro García manifestó la oposición del Bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro a la adhesión. Argumentó que “no trae ningún beneficio a la provincia, no resuelve ninguno de los problemas que tiene la economía argentina, no tiene vinculación con la economía real y (con ella) solo se benefician los que ‘la fugaron'”.

Aseguró que no le sirve a la provincia alinearse a esta política del Gobierno nacional: “No es ni imprescindible ni necesario para que lleguen inversiones a la provincia”.

Roberta Scavo (Coalición Cívica Ari – Cambiemos) acompañó la adhesión, consideró que representa una oportunidad de generar estabilidad económica y promover un marco de transparencia financiera para el país.

Ayelén Spósito (Vamos Con Todos) se opuso. Aseguró que se trata del blanqueo “más generoso y flexible de la historia argentina y representa un maquillaje sobre un monstruoso plan económico que plantea el presidente Milei, a través del cual le quitan impuestos y obligaciones a aquellos que no pagaron impuestos por años, que se la fugaron, y que ahora pueden entrar esos capitales no declarados, legalizarlos y ‘acá no pasa nada'”.

Javier Acevedo (Coalición Cívica Ari – Cambiemos) se manifestó a favor. Argumentó que “estos ingresos que se blanquean son importantes para la provincia, provienen de gente que compró dólares para defenderse de la inflación, de las devaluaciones, y creo que inyectarlo a la economía diaria desarrollaría más el movimiento que hoy tenemos”.

José Luis Berros (Vamos Con Todos) votó en contra. Indicó que se trata de un “alineamiento del Gobierno provincial al de Milei, orientado a beneficiar a los privilegiados de siempre, a ese grupo minúsculo de poderosos y ricos que se la llevaron afuera o la guardaron en el colchón y que nunca la blanquearon”.

El presidente del bloque oficialista, Facundo López, cerró el debate. Aclaró que los beneficios que tiene para la provincia tienen que ver con la coparticipación: “Todo lo que venga, bienvenido sea”, expresó.

“Lo que hemos hecho es ser consecuentes con lo que hicimos con los blanqueos durante los gobiernos de Cristina (Kirchner), Mauricio Macri y ahora con Milei”, aclaró.