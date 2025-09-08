Quedó conformada la delegación rionegrina para Laborde 2026

Se realizó en Cipolletti el preselectivo que definió a la delegación provincial que representará a Río Negro en el Festival Nacional de Malambo a realizarse desde el 11 al 17 de enero en Córdoba, la jornada realizada el fin de semana, contó con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Río Negro.

El Festival Nacional de Malambo se desarrolla en la ciudad cordobesa de Laborde, es uno de los más importantes del folklore argentino y cada año reúne a talentosos malambistas de todo el país. Allí, Río Negro dirá presente con su delegación conformada este fin de semana en Cipolletti.



Luego de dos jornadas con presentaciones de lujo, el jurado integrado por Carlos Campos Carrizo, Emanuel Hernández, Debora Soto y Victor Villegas seleccionó a los siguientes participantes:

RECITADOR GAUCHESCO: Claudio Hermosilla

DUO DE CANTO: Quezada – Riquelme

SOLISTA DE CANTO: Benjamin Mansilla Ayalef

CONJUNTO INSTRUMENTAL: Orquesta Característica Nuevos Aires

SOLISTA INSTRUMENTAL: Juan Ignacio Churrarin

LOCUCIÓN ANIMACIÓN: Aída del Carmen Mariano

PAREJA DE DANZAS: Chiavarino – Escurra

CONJUNTO DE DANZAS: Alma Sureña

CUARTETO COMBINADO DE MALAMBO MENOR: Nuevas Raíces

MALAMBO DE CONTRAPUNTO A MEJOR MUDANZA: Guillermo Ariel Morales

MALAMBO INFANTIL: Gabriel Tahiel Muñoz

MALAMBO MENOR: Tiziano Lionel Bravo Vega

MALAMBO JUVENIL: Enzo Luciano Castilla

MALAMBO JUVENIL ESPECIAL: Fernando José Cuevas

MALAMBO VETERANO: Hernán Erasmo Cuevas

MALAMBO MAYOR ASPIRANTE A CAMPEÓN NACIONAL: Pablo Ariel Picuntureo

PAISANA PROVINCIAL DEL MALAMBO: Natasha Antonella Keller