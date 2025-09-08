Quedó conformada la delegación rionegrina para Laborde 2026

Se realizó en Cipolletti el preselectivo que definió a la delegación provincial que representará a Río Negro en el Festival Nacional de Malambo a realizarse desde el 11 al 17 de enero en Córdoba, la jornada realizada el fin de semana, contó con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Río Negro.
El Festival Nacional de Malambo se desarrolla en la ciudad cordobesa de Laborde, es uno de los más importantes del folklore argentino y cada año reúne a talentosos malambistas de todo el país. Allí, Río Negro dirá presente con su delegación conformada este fin de semana en Cipolletti.
Luego de dos jornadas con presentaciones de lujo, el jurado integrado por Carlos Campos Carrizo, Emanuel Hernández, Debora Soto y Victor Villegas seleccionó a los siguientes participantes:
RECITADOR GAUCHESCO: Claudio Hermosilla
DUO DE CANTO: Quezada – Riquelme
SOLISTA DE CANTO: Benjamin Mansilla Ayalef
CONJUNTO INSTRUMENTAL: Orquesta Característica Nuevos Aires
SOLISTA INSTRUMENTAL: Juan Ignacio Churrarin
LOCUCIÓN ANIMACIÓN: Aída del Carmen Mariano
PAREJA DE DANZAS: Chiavarino – Escurra
CONJUNTO DE DANZAS: Alma Sureña
CUARTETO COMBINADO DE MALAMBO MENOR: Nuevas Raíces
MALAMBO DE CONTRAPUNTO A MEJOR MUDANZA: Guillermo Ariel Morales
MALAMBO INFANTIL: Gabriel Tahiel Muñoz
MALAMBO MENOR: Tiziano Lionel Bravo Vega
MALAMBO JUVENIL: Enzo Luciano Castilla
MALAMBO JUVENIL ESPECIAL: Fernando José Cuevas
MALAMBO VETERANO: Hernán Erasmo Cuevas
MALAMBO MAYOR ASPIRANTE A CAMPEÓN NACIONAL: Pablo Ariel Picuntureo
PAISANA PROVINCIAL DEL MALAMBO: Natasha Antonella Keller