La Municipalidad de Pilcaniyeu incorporó un nuevo vehículo 0 km para la comunidad

2 horas ago

La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, anunció a los vecinos la adquisición de una camioneta Toyota Hilux cabina simple, comprada con fondos propios por un monto de $47.000.000.

Este nuevo vehículo se suma a la flota municipal con el objetivo de mejorar y agilizar la respuesta ante las necesidades de la comunidad. Su formato de cabina simple permite contar con una caja más amplia, ideal para transportar mayor cantidad de materiales y elementos en los diferentes trabajos que se llevan adelante en la localidad.

Se trata de una inversión que refleja el compromiso de la gestión municipal por fortalecer los recursos y brindar mejores servicios a todos los vecinos de Pilcaniyeu.

