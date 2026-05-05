Calcatreu genera empleo local y oportunidades en la Región Sur

El proyecto minero Calcatreu avanza en su etapa productiva y ya genera más de 200 puestos de trabajo, con fuerte presencia de mano de obra rionegrina y un impacto directo en el desarrollo de la Región Sur.

Con 202 trabajadores en actividad, 155 son de Río Negro y 101 de Ingeniero Jacobacci, cumpliendo con la Ley 80/20 que garantiza prioridad para el empleo local. Este esquema no solo fortalece el arraigo, sino que también abre oportunidades concretas en una región históricamente postergada.

Durante una recorrida por el proyecto, el Gobernador Alberto Weretilneck destacó que “el desafío es que cada inversión se traduzca en trabajo para los rionegrinos”, y remarcó que la Provincia “defiende un modelo donde el crecimiento se queda en el territorio y genera oportunidades reales”.

En esta línea, subrayó que “es importante que la gran mayoría de los trabajadores sean rionegrinos, jacobaccinos, de las comunidades cercanas”, y valoró la ley del 80/20, que establece un piso del 80% de mano de obra local.

El Mandatario también puso el foco en el impacto económico integral del proyecto y afirmó: “Que la mayor cantidad de dinero posible quede acá”, en referencia a la necesidad de fortalecer proveedores, comercios y servicios de la zona. En ese sentido, remarcó que cada iniciativa debe generar un círculo virtuoso que trascienda el empleo directo. “Para que nadie tenga que irse de nuestra provincia a buscar un trabajo, que todos nos podamos quedar acá”, concluyó.

El inicio de la producción marca un punto de inflexión: el proyecto deja atrás la etapa de obra para consolidarse como una fuente sostenida de empleo, con proyección a mediano plazo y posibilidad de expansión.

Además del empleo directo, Calcatreu impulsa trabajo indirecto a través de servicios, logística y proveedores, ampliando su impacto en toda la región y fortaleciendo la economía local.

La puesta en marcha del proyecto se inscribe en una política provincial que prioriza el trabajo rionegrino y prepara a la provincia para una nueva etapa productiva, donde la minería se convierte en motor de desarrollo, integración y oportunidades.