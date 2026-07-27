Bomberos de Pilcaniyeu asistieron en un incidente vial sobre la Ruta Nacional 23

Cerca del mediodía, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Pilcaniyeu despachó una dotación integrada por seis efectivos tras recibir el aviso de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 23, frente al cuartel.

En el lugar trabajaron de manera conjunta con personal policial para asistir a los ocupantes del vehículo involucrado.

Al arribar, constataron que las personas se encontraban en buen estado de salud, sin lesiones, y que el rodado no presentaba daños de consideración.

Tras asegurar la situación y posicionar nuevamente el vehículo sobre la calzada, se permitió que sus ocupantes continuaran con el viaje.

Desde el cuartel reiteraron el pedido a los conductores de circular con extrema precaución, ya que persiste la presencia de hielo en distintos sectores de la Ruta Nacional 23, lo que incrementa el riesgo de incidentes viales.