Suspenden las clases en establecimientos de la zona Sur I por las condiciones climáticas

El Consejo Escolar Zona Sur I informó que, debido a las desfavorables condiciones climáticas y de transitabilidad que aún se registran en la región, se suspenden las actividades presenciales durante el martes 28 de julio en todos los turnos de los establecimientos educativos de la zona rural.

En tanto, para los establecimientos de la zona urbana de Jacobacci y Comallo, la suspensión es preventiva únicamente para el turno mañana del martes 28 de julio. Las autoridades informaron que la continuidad de las actividades en los turnos tarde y vespertino será definida de acuerdo con la evolución de las condiciones durante la jornada.

Por otra parte, en Ñorquinco y Fitamiche, las condiciones permiten el reinicio normal de las actividades escolares.