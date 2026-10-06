Weretilneck inauguró la ampliación de la red de gas en Ramos Mexía

El Gobernador Alberto Weretilneck inauguró la ampliación de la red de gas natural en la localidad, una obra que permitirá que 131 vecinos accedan a este servicio esencial. Con esta nueva etapa, Ramos Mexía alcanza el 95% de cobertura de la red de gas, consolidando el acceso al servicio público en una de las zonas más frías de la provincia.

El Gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por el Intendente Nelson Quinteros, destacó que esta ampliación representa un nuevo avance en el objetivo de garantizar el acceso a servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas. “Hoy es un día histórico. Con esta obra Ramos Mexía llega al 95% de cobertura de la red de gas”, sostuvo.

Los trabajos contemplaron el tendido de aproximadamente 3.596 metros de cañería de distintos diámetros y demandaron mano de obra local, generando empleo para trabajadores de la ciudad.

“Nos llena de mucho orgullo y de felicidad la puesta en marcha de esta nueva etapa de la red de gas natural. Esto significa que más familias van a acceder a este servicio tan esencial”, destacó el Intendente Quinteros.

La obra demandó una inversión provincial superior a los $443 millones y fue posible gracias a la infraestructura generada por el Gasoducto de la Región Sur, construido por el Gobierno de Río Negro.

En este sentido, el Gobernador Weretilneck destacó: “El Gasoducto de la Región Sur fue una obra muy importante, hecha por el Plan Castello, que nos permitió que hoy no tengamos límites para las ampliaciones de la red de gas”.