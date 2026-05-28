Sorpresa en Jacobacci por la aparición de un ciervo en el predio ferroviario

Vecinos de Ingeniero Jacobacci se vieron sorprendidos durante las últimas horas por la presencia de un ciervo que fue observado corriendo por el predio del ferrocarril.

El momento fue registrado en video por la joven Candela Córdoba, quien logró captar al animal mientras se desplazaba por el sector ferroviario. Según relató, el ciervo se perdió luego entre los galpones de Tren Patagónico.

Tras viralizarse las imágenes en redes sociales, varios vecinos aseguraron haber visto al animal también en cercanías del barrio Estadio, generando sorpresa y curiosidad en toda la comunidad.

La aparición llamó especialmente la atención debido a que no es habitual observar ciervos en esta zona de la Región Sur, ya que se trata de una especie más frecuente en sectores cordilleranos de la provincia.

El inesperado visitante se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los vecinos jacobaccinos, quienes siguieron atentos su recorrido por distintos sectores de la localidad.

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