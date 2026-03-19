ARSA ejecuta plan de recambio de cañerías y bacheo en Maquinchao

Aguas Rionegrinas avanza con un importante plan de infraestructura en Maquinchao, centrado en el recambio de cañerías de servicio y la ejecución de cruces de calle para mejorar la eficiencia del sistema local.

Se avanza con un importante plan de infraestructura en Maquinchao

Los trabajos se concentran sobre la calle Julián Pérez, en el tramo comprendido entre Independencia y Roca, como así también en la calle Sarmiento, entre 19 de Mayo y Eva Perón.

En el marco de este despliegue, la empresa iniciará próximamente un plan de bacheo destinado a restituir la calzada en los sectores donde se realizaron intervenciones. Esta primera etapa de reparación vial abarcará puntos específicos sobre las calles Julián Pérez, Roca, Avenida San Martín, Sarmiento y Juan Brussino.

Con estas acciones, Aguas Rionegrinas reafirma su compromiso de mejorar la calidad del servicio de agua potable, asegurando además la correcta transitabilidad de las arterias intervenidas tras la finalización de las obras de mantenimiento y mejora.