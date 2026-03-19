Instalan sistema de bombeo solar en Aguada de Guerra

Técnicos del programa ganadero del ENTE Región Sur de Los Menucos llevaron adelante la instalación de un sistema de bombeo solar, una herramienta clave para mejorar las condiciones productivas en la zona rural.

El trabajo fue realizado por Juan Manuel Calfuquir y Ariel Huenchul, quienes acompañaron a un productor local en la puesta en funcionamiento del equipo, el cual fue adquirido a través de la cooperativa Calibui.

Este sistema permitirá garantizar un suministro de agua autónomo, más eficiente y sostenible, eliminando los costos operativos vinculados al uso de energía convencional. Además, representa un avance significativo en términos de modernización productiva, promoviendo el uso de energías renovables en el ámbito rural.

De esta manera, se continúa fortaleciendo el acompañamiento a productores y productoras de la región, impulsando herramientas que mejoran la calidad de vida y potencian el desarrollo local.