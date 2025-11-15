Com. Fomento Mencue Regionales

Mencué administrará su módulo de combustible

Ricardo Manrique 2 horas ago

El Gobierno de Río Negro firmó un convenio con la Comisión de Fomento de Mencué que permitirá que, a partir del 29 de noviembre, la propia comuna se haga cargo de la administración del módulo de abastecimiento de combustible. El acuerdo fue rubricado por el Gobernador Alberto Weretilneck y el comisionado Carlos Vértiz.

Durante el anuncio, el Mandatario destacó el paso dado por la comunidad al recuperar la gestión local de un servicio esencial. “Era un tema que teníamos pendiente y que es de gran necesidad para la localidad y la región”, expresó.

Por su parte, el Comisionado Vértiz subrayó la importancia del acuerdo: “Es un avance importantísimo para la zona, para las otras comisiones de fomento de alrededores, como Laguna Blanca, Pilquiniyeu del Limay, Naupa Huen, El Cuy y Colán Conhué, que se van a ver beneficiadas. Es un gran paso para reafirmar el compromiso con el desarrollo de Mencué y la región”.

Con este convenio, el Gobierno Provincial continúa acompañando el fortalecimiento institucional de las comisiones de fomento y garantizando la prestación de servicios esenciales en todo el territorio rionegrino, especialmente en las zonas más alejadas, donde el abastecimiento de combustible resulta clave para la movilidad, la producción y la vida cotidiana de las familias.

En el encuentro estuvieron presentes Agustín Ríos, Secretario de Gobierno Provincial; y Sandra Recalt, Subsecretaria de Comisiones de Fomento.

