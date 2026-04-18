Rodrigo Buteler será el nuevo presidente Juntos Somos Río Negro

Rodrigo Buteler será el nuevo presidente de Juntos Somos Río Negro. El intendente de Cipolletti será secundado por su par de Viedma, Marcos Castro, en la vicepresidencia. Así lo establece la lista «Renovación para Seguir Creciendo Juntos» que presentó hoy el apoderado Nicolás Land.

La acción tuvo lugar en la Junta Electoral del partido oficialista. Se hizo en el marco del vencimiento de presentación de listas para competir en las internas convocadas para el 10 de mayo. Como será la única lista, solo queda su oficialización. La nómina completa incluye a la Mesa Ejecutiva, Asamblea General, Junta Electoral y las Juntas Municipales partidarias.

De esta manera, la actual conducción partidaria encabezada por Alberto Weretilneck, cumple con el compromiso asumido públicamente de renovar la totalidad de los cargos de la Mesa Ejecutiva. Ninguno de los integrantes de la conducción con mandato 2022/26 repite su gestión en la lista de “Renovación”.



La lista

Presidente: Rodrigo Buteler (Cipolletti)

Vicepresidente: Marcos Castro (Viedma)

Secretario General: Natalia Almonacid (San Carlos de Bariloche)

Prosecretario General: Duilio Minieri (Río Colorado)

Tesorero: Agustín Ríos (Viedma)

Protesorero: Belén Bavastri (General Roca)

1° Vocal Titular: Marta Ignacio (Sierra Colorada)

2° Vocal Titular: Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero)

3° Vocal Titular: Daniela Cornejo (Pilcaniyeu)

4° Vocal Titular: Gladys Almuna (San Javier)

5° Vocal Titular: Daniel López (San Antonio Oeste)

6° Vocal Titular: Flavia Méndez (General Enrique Godoy)

7° Vocal Titular: Fabián Rudolph (El Bolsón)

8° Vocal Titular: Flavio Rugero Collino (Villa Regina)

Por otra parte, “Renovación para Seguir Creciendo Juntos” presentó las listas de conducción para 33 Mesas Locales Partidarias con la totalidad de sus autoridades, transformándose en el primer partido en Río Negro en hacerlo. Cabe resaltar que ninguno de los actuales Presidentes de las Juntas Municipales repite su mandato, completando así una renovación total.