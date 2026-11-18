La audiencia pública por el proyecto Argentina LNG finalizó en Sierra Grande luego de dos jornadas que reunieron más de 200 exposiciones orales y escritas y sumaron 21 horas de participación. La instancia, cuya apertura estuvo a cargo del Gobernador Alberto Weretilneck, permitió presentar los cuatro Estudios de Impacto Ambiental y recoger aportes que serán considerados por la Provincia en la evaluación técnica del proyecto.

Durante ambas jornadas realizadas en el Gimnasio Vuta Mahuida, que contaron con la participación de la Intendenta local, Roxana Fernández; participaron representantes de la empresa y las consultoras responsables de los estudios, especialistas, instituciones, organizaciones, trabajadores y vecinos, con intervenciones sobre las características del proyecto, sus oportunidades y las preocupaciones vinculadas con su desarrollo.

Las exposiciones comprendieron el Gasoducto Dedicado, el Poliducto, las unidades flotantes de licuefacción e instalaciones asociadas y el Complejo Industrial Río Negro. En conjunto, estos componentes integran la infraestructura prevista para transportar, procesar y exportar gas natural y líquidos desde la costa rionegrina.

Para Río Negro, el desafío es evaluar una iniciativa de escala internacional desde sus propias responsabilidades y prioridades: garantizar que el desarrollo energético y productivo se realice bajo condiciones ambientales claras, con controles provinciales y resguardando los recursos naturales y las comunidades.

Con el cierre de la audiencia, que también contó con la presencia del Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, comienza una nueva etapa del procedimiento: el análisis técnico de los estudios y de los aportes recibidos durante las dos jornadas. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático deberá considerar las observaciones, consultas y presentaciones realizadas como parte de la evaluación integral de los cuatro componentes del proyecto, antes de avanzar con las definiciones correspondientes.