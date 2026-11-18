Bariloche fue sede del 56º Congreso Provincial de Cooperativas y del 37º Congreso de la Federación de Cooperativas de Río Negro (FECORN), que convocaron a representantes de todo el movimiento cooperativo para debatir los desafíos del sector, su participación en la transformación productiva y energética de la provincia y nuevas herramientas para mejorar la gestión de las entidades.

Con más de 450 entidades registradas, el cooperativismo tiene presencia en distintos sectores de la economía rionegrina, como los servicios públicos, el trabajo, la producción agropecuaria, la vivienda y el consumo. Los congresos, que contaron además con la participación del Ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, propiciaron el intercambio de experiencias, herramientas de gestión, alternativas de financiamiento y vínculos entre organizaciones de distintas actividades.

Uno de los temas centrales fue el papel del cooperativismo frente a los cambios en la matriz productiva provincial. La incorporación de nuevas actividades energéticas e hidrocarburíferas, junto con la trayectoria agrícola y frutícola de Río Negro, abre oportunidades para que las cooperativas participen en distintas cadenas de valor, generen empleo y agreguen valor a la producción local.

“Estos espacios de encuentro son fundamentales para el desarrollo institucional del sector. Nos permiten intercambiar ideas, debatir y generar iniciativas que después se traducen en herramientas concretas, capacitaciones y avances normativos para acompañar el crecimiento y profesionalización de las cooperativas”, expresó el Subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Martín Vesprini.

Además, se abordaron temáticas vinculadas al rol de las mujeres en el cooperativismo, la articulación la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue y el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo y se presentó la creación de la primera universidad cooperativa de Argentina.

A través de estos espacios de intercambio, capacitación y asesoramiento, el Gobierno de Río Negro, mediante la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, acompaña a las organizaciones para mejorar sus herramientas de gestión, ampliar sus oportunidades y fortalecer su participación en el desarrollo económico provincial.