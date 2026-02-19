Estos son los nombres más elegidos en Río Negro en 2025

De acuerdo con los datos elaborados por la Registro Nacional de las Personas y recabados por el Registro Civil de Río Negro, los nombres más elegidos por las familias en 2025 fueron Isabella Olivia y Valentina, para las mujeres, y Benjamín, Gael y Valentín, para los varones.

El ranking femenino se completa con Sofía, Jazmín, Emma, Mia, Emilia, Martina, Ámbar, Aitana, Zoé, Franchesca, Victoria, Renata, Abigail, Alma, Catalina, Delfina y Luz.

Por su parte, entre los varones continúan Mateo, Bautista, Enzo, Giovanni, Liam, Noah, Julián, Bastián, Ezequiel, Benicio, Valentino, Tomás, Agustín, Editan, Felipe, Elian y Lorenzo.

Los datos reflejan tendencias que combinan nombres clásicos con opciones modernas y de proyección internacional, consolidando patrones de elección que se repiten en los últimos años en la provincia.

El registro fue elaborado por la Dirección Nacional de Población en base a los registros administrativos del RENAPER, al 30 de enero de 2026.