Calcatreu: controles ambientales refuerzan la seguridad del proyecto

Río Negro fiscalizó ensayos geoeléctricos y de compactación en el PAD de lixiviación para garantizar máxima seguridad ambiental. Los controles semanales forman parte del rumbo productivo con minería responsable y empleo rionegrino.

El Gobierno de Río Negro continúa consolidando su nueva etapa productiva con controles ambientales estrictos en el proyecto minero Calcatreu, priorizando el cuidado del ambiente y la seguridad de las comunidades.

Durante febrero, equipos de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y de la Secretaría de Minería realizaron inspecciones técnicas en el PAD de lixiviación, donde se fiscalizaron ensayos geoeléctricos destinados a detectar cualquier posible infiltración en la membrana impermeabilizante. Esta tecnología permite verificar en tiempo real que no exista contacto entre los líquidos cianurados contenidos en las piletas y el suelo natural.

La impermeabilización con membranas de polietileno de alta densidad, sumada a la correcta compactación del sustrato, constituye una de las principales garantías ambientales del proyecto. En este marco, también se supervisaron los ensayos de compactación de suelo y la toma de muestras correspondientes, asegurando que cada etapa cumpla estrictamente con las resoluciones aprobadas.

Además, se fiscalizó la disposición de material permeable sobre el PAD, que funciona como cama de apoyo del mineral y protege tanto la geomembrana como las cañerías colectoras del tránsito de maquinaria pesada. La recorrida incluyó el sistema de piletas receptoras, la planta de procesamiento, la planta de trituración, el sector de explotación y el área de disposición y acopio de residuos reciclables e industriales.

El Gobernador Alberto Weretilneck conduce este proceso con una premisa clara: producir y generar empleo para los rionegrinos, garantizando estándares ambientales estrictos y defendiendo los recursos provinciales. Río Negro sostiene con decisión un modelo propio, donde el crecimiento económico va de la mano del cuidado del ambiente y el trabajo local.

Estas inspecciones periódicas no son actos aislados, sino parte de una política sostenida que combina desarrollo económico con controles ambientales rigurosos. La minería, como uno de los ejes de la nueva etapa productiva provincial, avanza bajo supervisión permanente del Estado rionegrino.