Aguda Guzmán prepara las actividades por el 7° Festival del Arte y la Cultura Patagónica

Con la confirmación de la Sele Vera como artista principal, se va conformando la grilla del 7° Festival del Arte y la Cultura Patagónica. Junto a ella estarán todas las escuelas de Arte Popular de la provincia, elencos de IUPA y más artistas invitados.

Este año se suma, además, la “carrera del Maruchito”, un desafío a campo traviesa de 12, 5 y 3 km por los cerros, picadas y pircas aledañas al Maruchito.

También nos acompañarán jinetes de distintos puntos.

Junto a los fieles de Pedro Farías, protector de nuestros caminos y de los derechos de los niños, centenares de estudiantes de guitarra y danzas de cada municipio y comisión de fomento dirán presente en la tradicional misa a cargo de la parroquia Cristo Resucitado.

Asimismo miles de visitantes están comunicándose para informarse como llegar al Maruchito.

Este evento especial, que anualmente congrega a miles de personas, es acompañado por el IUPA con diversas actividades y por el gobierno de Río Negro, que brinda la infraestructura necesaria para la celebración.

18 de octubre, la pasión del Maruchito se siente nuevamente.

Para inscribirse a la carrera: https://forms.gle/Urt45Vym4daidDab7

Referencia de localización: https://maps.app.goo.gl/hXUh93xdjP3yRnf38