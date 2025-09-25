Pilcaniyeu Regionales

Operativo de la Dirección de Tierras en Pilcaniyeu

Ricardo Manrique 11 horas ago

Más de 80 pobladores rurales y vecinos de Pilcaniyeu fueron atendidos por la Dirección de Tierras de Río Negro, en el marco de un operativo especial destinado a consultas y trámites vinculados a tierras fiscales.

La intendenta Daniela Cornejo destacó la relevancia de la jornada y agradeció al gobernador Alberto Weretilneck y al Gobierno Provincial “por el acompañamiento permanente a nuestra comunidad”.

Este tipo de acciones, que fortalecen la articulación entre Provincia y Municipio, permiten garantizar que las familias rurales accedan a la información y el asesoramiento necesario para regularizar su situación y proyectar su futuro con mayor seguridad.

